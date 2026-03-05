Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Artvin\'de Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği
05.03.2026 14:38
Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıkla mücadelede bilgi verip toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Artvin'de Yeşilay gönüllüleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Milli İrade Meydanı'nda kurulan stantta, sigara başta olmak üzere alkol ve diğer zararlı maddelerin sağlık açısından zararları anlatıldı.

Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetleri içeren broşürleri dağıtan gönüllüler, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Vali Turan Ergün de standı gezerek çalışmalar hakkında Yeşilay Artvin Şubesi Başkanı Erkan Navdar'dan bilgi aldı.

Navdar, her türlü bağımlılıkla mücadele adına başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece sigara ve alkolle sınırlı kalmadığını belirten Navdar, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda daha çok konuşulan sanal kumar da bir bağımlılıktır. Çocukların ellerinden düşmeyen bilgisayar oyunları, sosyal medya kullanımı ve telefonlar da başka bir bağımlılık türüdür. Kumar, içki, sigara, teknoloji ve sanal kumar gibi bağımlılıklarla mücadelede vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Vatandaşlarımız Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hattı olan 115'i arayarak bağımlılıkla mücadelede destek alabilirler."

Navdar, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında kentte dumansız hava sahası oluşturulması amacıyla da "Artvin'in dumanı kendine yeter, başka dumana ihtiyaç yok" sloganıyla çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
