Artvin'de Bozkır Kartalı Tedavi Ediliyor
Artvin'de Bozkır Kartalı Tedavi Ediliyor

09.05.2026 14:24
Borçka'da bitkin bulunan bozkır kartalı, enfeksiyon tedavisi sonrası doğaya salınacak.

Artvin'in Borçka ilçesinde vadide bitkin halde bulunan ve vücudunda enfeksiyon tespit edilen bozkır kartalı, tedaviye alındı. Kanat açıklığı 2 metre 10 santimetreyi bulan kartal, tedavisinin ardından GPS cihazı takılarak doğaya salınacak.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel Vadisi'nde 5 Mayıs'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan bozkır kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Veteriner kliniğine getirilen yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki ve 2 metre 10 santimetre kanat açıklığına sahip kartalın, yapılan kontrolünde vücudunda enfeksiyon tespit edildi. 4 gündür antibiyotik tedavisi uygulanan dev kartalın durumunun olumlu seyrettiği öğrenildi.

'GÜNDE YARIM KİLOGRAM ET TÜKETİYOR'

Kartalın bakım sürecini anlatan ve beslenmesinin normale döndüğünü belirten Veteriner Hekim Can Berk Düzün, "Vatandaşlar tarafından bulunup, ekiplere teslim edilen bozkır kartalının tedavisi sürüyor. Enfeksiyon tespit ettik ve 4 gündür antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Şu anda sağlık durumu daha iyi. Beslenmesi normale döndü, günde yaklaşık yarım kilogram et tüketiyor. Tedavisinin ardından GPS cihazı takılarak doğaya salınacak" dedi.

Bozkır kartalının fiziksel özelliklerine değinen Düzün, "Bozkır kartalı daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde görülüyor ancak Artvin'in zengin doğal yaşamı sayesinde bölgemizde de rastlanıyor. Artvin'de yaban kuş türleri açısından şahin popülasyonu daha fazla. Bunun yanında puhu kuşu, kaya kartalı ve sakallı akbaba gibi ender görülen türlere de rastlıyoruz. 2 metre kanat açılığı 3 kilogram da ağırlığı var" diye konuştu.

HABER: Fatih TÜYSÜZ(Artvin(Borçka),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Doğa

