Artvin'de düzenlenen 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri Heyecanı - Son Dakika
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Artvin'de düzenlenen 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri Heyecanı

Artvin'de düzenlenen 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde boğa güreşleri yapıldı. Festival kapsamında 32 boğa, Kafkasör Yaylası'ndaki arenada güreşti. Şampiyon boğaların sahiplerine toplam 175 bin lira ödül verildi. Festival yarın da devam edecek.

06.07.2024 21:01
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Artvin'de düzenlenen "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", üçüncü gününde boğa güreşleriyle devam etti.

Kentte 200 yıllık geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, "Küçük Orta", "Büyük Orta" ve "Süper Baş" kategorilerinde 32 boğa, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada güreşti.

Ağırlıkları 470 ile 950 kilogram arasında değişen boğaların güreşi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmura rağmen vatandaşlar güreşleri izlemeye devam etti.

"Süper Baş"ta Çetin Urhan'a ait "Çengel", "Küçük Orta"da Fuat Karataş'a ait "Şakir", "Büyük Orta" kategorisinde ise İbrahim Yıldırım'a ait "Horoz" isimli boğalar şampiyon oldu.

Şampiyon boğaların sahiplerine toplam 175 bin lira ödül verildi.

"Horoz" isimli boğanın sahibi İbrahim Yıldırım, AA muhabirine, 30 yıldır Kafkasör arenasında boğalarıyla yarışmaya katıldığını ve çok sayıda birinciliği olduğunu söyledi.

Boğasının geçen yıl da aynı kategoride şampiyon olduğunu anlatan Yıldırım, "Amacım Horoz ile 5 yıl üst üste bu arenada şampiyon olmak. Boğamı özenle besliyorum, hayvanlarıma çocuğum gibi bakıyorum." dedi.

Festival, yarın "Küçük Başaltı", "Başaltı" ve "Baş" kategorilerinde yapılacak güreşlerle sürecek.

Güreşleri, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

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