Artvin\'de gece kar etkili oldu, Atatepe\'deki Atatürk heykeli karla kaplandı

Artvin'de gece kar etkili oldu, Atatepe'deki Atatürk heykeli karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve yüksek rakımlı yaylalar beyaza bürünürken Atatepe'deki Atatürk heykeli karla kaplandı, okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürüdü.
ARTVİN'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.
Meteorolojinin uyarısının ardından Artvin'de, gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Kentin simgelerinden olan Atatepe bölgesindeki Atatürk heykeli de karla kaplandı. Okula ve işe giden vatandaşlar kar altında yürürken, kentteki kar manzaraları kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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