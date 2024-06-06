Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Artvin'de kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

06.06.2024 09:55
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Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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