Artvin\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

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Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.