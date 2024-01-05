Artvin\'de heyelan sonucu yol kapanmıştı, kontrollü ulaşım sağlandı

ARTVİN'de Ardanuç- Şavşat kara yolunda heyelanla yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yola düştü. Ekiplerce temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Ardanuç- Şavşat kara yolunun 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan dev kaya, yola düştü. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında kara yolundan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrasında tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. (DHA)
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