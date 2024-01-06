Artvin\'de heyelanda ahır çöktü, iki büyükbaş telef oldu

Artvin'de heyelanda ahırın çökmesi sonucu iki büyükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Erenler Köyü Kuşluca Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Hasan Bayraklı'ya ait evin yanında heyelan meydana geldi. Heyelanda, bir kısmı samanlık olarak da kullanılan ahşap ahır çöktü.

Hayvanlarını beslemek için sabah saatlerinde ahıra giden Bayraklı, ahırın çöktüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye, jandarma, AFAD ve Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler vatandaşların da yardımıyla bir ineği kurtardı. Ahırın çökmesi sonucu iki inek telef oldu.

Bayraklı, dün öğlen saatlerinde başlayan yağmurun etkisini artırarak gece boyu devam ettiğini söyledi.

Ahırın ne zaman yıkıldığını bilmediğini belirten Bayraklı, şunları anlattı:

"Sabah hayvanları beslemek için ahıra gittiğimde yıkıldığını gördüm. Komşularımdan yardım istedim. Kısa sürede, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de geldi ve hayvanlarımı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir hayvanımı köylülerin de yardımıyla kurtardık. İki hayvanım telef oldu. Üzgünüm, ineklerimle geçimimizi sağlıyorduk. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz."