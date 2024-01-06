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Artvin'de heyelanda ahır çöktü, iki büyükbaş telef oldu - Son Dakika
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Artvin'de heyelanda ahır çöktü, iki büyükbaş telef oldu

Artvin'in Merkeze bağlı Erenler Köyü'nde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda, bir ahır çöktü. Ahırın çökmesi sonucu iki büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda bir inek kurtarıldı. Ahırın ne zaman yıkıldığı bilinmezken, hayvan sahibi yetkililerden yardım talep etti.

Artvin\'de heyelanda ahır çöktü, iki büyükbaş telef oldu
06.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Artvin'de heyelanda ahırın çökmesi sonucu iki büyükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Erenler Köyü Kuşluca Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Hasan Bayraklı'ya ait evin yanında heyelan meydana geldi. Heyelanda, bir kısmı samanlık olarak da kullanılan ahşap ahır çöktü.

Hayvanlarını beslemek için sabah saatlerinde ahıra giden Bayraklı, ahırın çöktüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye, jandarma, AFAD ve Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler vatandaşların da yardımıyla bir ineği kurtardı. Ahırın çökmesi sonucu iki inek telef oldu.

Bayraklı, dün öğlen saatlerinde başlayan yağmurun etkisini artırarak gece boyu devam ettiğini söyledi.

Ahırın ne zaman yıkıldığını bilmediğini belirten Bayraklı, şunları anlattı:

"Sabah hayvanları beslemek için ahıra gittiğimde yıkıldığını gördüm. Komşularımdan yardım istedim. Kısa sürede, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de geldi ve hayvanlarımı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir hayvanımı köylülerin de yardımıyla kurtardık. İki hayvanım telef oldu. Üzgünüm, ineklerimle geçimimizi sağlıyorduk. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA
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