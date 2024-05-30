Artvin\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonlarında 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Artvin'de kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca 1-29 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1735 paket sigara, 250 paket elektronik sigara tütünü, 250 gram sarmalık sigara tütünü ve 65 litre içki ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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