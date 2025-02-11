Artvin'de kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Artvin- Ardahan karayolunun 17. kilometresinde İsa K'nin kullandığı 08 AAC 831 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücüyle beraberindeki Necla Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Kamyonet Bariyere Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?