Artvin'de kamyonet devrildi: 4 kişi yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.
Borçka- Camili kara yolunun 11. kilometresinde Mustafa Morkoç'un kullandığı 08 AAH 257 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem, Semanur ve Elanur Morkoç sağlık ekiplerince Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Meryem Morkoç buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
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