Artvin'de Karla Mücadele Çalışmaları

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Artvin'de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Kar nedeniyle il merkezinde 2, Ardanuç'ta 19, Yusufeli'nde 13, Şavşat'ta 7 ve Borçka ilçesinde 6 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 32 ekibi, iş makineleri yardımıyla yolların açılması amacıyla karla mücadele gerçekleştiriyor.

Şehir merkezinde de belediye ekipleri aralıklara devam eden yağış nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağışa bağlı olarak Şavşat- Ardahan ve Borçka- Hopa kara yolunda trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri ise sorumluluk sahasındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi için de ilgili kurumların ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.