Artvin\'de Kurban Bayramı Programı Düzenlendi

26.05.2026 16:54
Artvin'de Vali Ergün, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programında güvenlik önlemlerini açıkladı.

Artvin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı organize edildi.

Valilik tarafından Artvin Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ergün, kentte Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde görev başında olduğunu söyledi.

Bayram süresince emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık, AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları ekipleri ve belediyeler dahil olmak üzere yaklaşık 1600 kamu personelinin nöbet sistemiyle görev yapacağını belirten Ergün, gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Özellikle kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin sıklaştırıldığının altını çizen Ergün, fiyat kontrolleri ve hijyen denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Bayramda bölgede etkili olması beklenen yağışa da dikkati çeken Ergün, zaman zaman meydana gelebilecek heyelan, su taşkını ve yol kapanmalarına karşı ekiplerin hazır beklediğini ifade etti.

Bayram süresince Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de artış yaşanacağını belirten Ergün, "Bayramın bayram gibi geçmesi, acı yaşamamak, can kaybı olmaması için yollara çıkan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Yorgunken araç kullanılmaması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, hız sınırına mutlaka uyulması, telefon kullanılmaması çok basit tedbirler. Bunları yaptığınızda yaşama şansınızı yüzde 70 artırıyorsunuz. Bu bilimsel olarak ortaya konuldu." dedi.

Milli ve dini bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren önemli günler olduğunu vurgulayan Ergün, tüm Artvin halkının, milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Ergün, daha sonra Artvin Devlet Hastanesi, Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

