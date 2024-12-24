Artvin'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
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Artvin'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Artvin\'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Artvin'de mesleki eğitimin kalitesini artırmak için çalıştay düzenlendi, nitelikli iş gücü hedeflendi.

24.12.2024 15:49
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Artvin'de, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, mesleki eğitimin nitelik ve niceliğinin artırılması, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması konuları ele alındı.

Vali Turan Ergün, çalıştayın, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Mesleki Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda organize edildiğini söyledi.

Çalıştayda kentin mesleki eğitim alanındaki ufku genişletilerek bir yol haritası belirleneceğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim, gençlerimizin ilgilerini ve yeteneklerini keşfederek onları geleceğe hazırlayan önemli bir yolculuktur. Teoriyle pratiğin başarıyla buluştuğu bu eğitim modeliyle, istihdam öncelikli bir yaklaşımla öğrencilerimizin çeşitli yetilerini geliştirmeleri, hızla gelişen ve değişen bilgi çağına uyum sağlamaları, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif katılmaları hedeflenmektedir."

Ergün, devletin mesleki eğitime destek amacıyla çeşitli teşvikler verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artvin'de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 16 lisemizde 1894, mesleki eğitim merkezlerimizde ise 551 öğrencimiz bulunmaktadır. İlimizde devletimizin tüm desteklerine ek olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ayhan Şahenk Vakfı gibi kuruluşlar tarafından öğrencilerimize lise eğitimi boyunca burs verilmektedir. Ayrıca yine mezun öğrencilerin izlenmesi modülüyle İŞKUR'a müracaat etmeleri sağlanarak ilimizde aranan eleman ihtiyacı giderilmektedir."

Çalıştayda, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt da mesleki eğitimin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

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