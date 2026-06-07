Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.06.2026 01:07
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Artvin'de tünelde otomobil ve motosiklet çarpıştı, 26 yaşındaki Asım Özdemir hayatını kaybetti.

ARTVİN'de tünelde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu Asım Özdemir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özdemir'in öldüğü belirlendi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Artvin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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