Artvin\'de Vali Ergün başkanlığındaki güvenlik toplantısında okul güvenliği ele alındı

Artvin'de Vali Ergün başkanlığındaki güvenlik toplantısında okul güvenliği ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de Vali Turan Ergün başkanlığındaki güvenlik ve asayiş toplantısında kaçakçılık, uyuşturucu, göç, trafik ve okul güvenliği ele alındı. Valilik Salonundaki toplantıya mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri katıldı; Vali Ergün işbirliğini vurgulayıp teşekkür etti.
Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik tedbirleri ve okul güvenliği konuları görüşüldü.
Kaynak: AA
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