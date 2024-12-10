YAMAÇTA TOPRAK KAYMASI KAMERADA
Artvin'in Arhavi ilçesinde toprak altında kalan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası ciddi hasar gören Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol açma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yamaçta ara ara toprak kaymaları yaşanıyor. Yamaçlardaki toprak kaymaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Salim SARIKOÇ/ARTVİN,
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Yamaçta Toprak Kayması Kamerada Kaydedildi - Son Dakika
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