Artvin\'de Yaylalara Ulaşım İçin Karla Mücadele

ARTVİN'de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Bölgede yaylacıların göç sezonu öncesinde ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yaz aylarında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Geçitli Köyü Yaylası'nda ekipler, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalarda yer yer 1 metrenin üzerindeki karla mücadele ediyor. Bir yanda köylerde çiçeklerin açıp, doğanın yeşile büründüğü günlerde, yüksek rakımlı yaylalarda ise kar örtüsü etkisini koruması dikkat çekiyor. Yayla çevresinde ortaya çıkan karla kaplı dağlar ile yeşilin buluştuğu manzara, seyirlik manzaralar da oluşturuyor.