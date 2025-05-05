Artvin'deki Karlı Dağlar ve Bahar Manzaraları - Son Dakika
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Artvin'deki Karlı Dağlar ve Bahar Manzaraları

Artvin'in karlı dağları ve baharın yeşil doğası, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları burada çekim yapıyor.

05.05.2025 20:16
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Artvin'in karlı dağları böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, vadilerde ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlandı. Karlı dağlar ve yeşeren ormanlar böyle görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim dikkat çeken Artvin'de baharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Yüksek rakımlarda kar örtüsü hala etkisini korurken, aşağı kesimlerde çiçek açan ağaçlar ve yeşeren ormanlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri, İsviçre Alpleri'ni andıran doğa manzaralarını görüntülemek için çekimlere başladı. Dron ile görüntülenen karlı dağlar ve baharın yeşillikleriyle bütünleşen vadiler, seyrine doyumsuz kareler oluşturdu. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da hafta sonunu Artvin'in yüksek kesimlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Bölgedeki bu eşsiz manzaralar, hem doğa turizmini canlandırıyor hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İçerik üreticisi Sinan Aydın, yaptığı açıklamada "Belki İsviçre'ye gidemiyoruz ama Artvin manzaraları İsviçre'yi ayağımıza getiriyor. Bizde içerik üreticileri olarak buradayız. Karlı dağlardan İlkbahara doğru çekimler yapıyoruz" derken, amatör fotoğrafçı Betül Karaca ise "Baharın gelişiyle doğaya çıktık. Güzel fotoğraflar almak için. İnsanlar bu manzaraların fotoğraflarını çekmek için ülkeler dolaşıyor. Biz ise bu konuda çok şanslıyız. Başka ülkelere gitmemize gerek kalmadan. Çok güzel manzaralar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'deki Karlı Dağlar ve Bahar Manzaraları - Son Dakika

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