Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda çalışma yürüttü.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.
Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
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