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Artvin Hopa'da Çatıda Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da Çatıda Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde, güneş panellerini kontrol etmek için çıktığı çatıda ayağı kayan İshak Şeremet, yağmur giderine tutunarak düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Şeremet'i kurtardı. Şeremet, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Artvin Hopa\'da Çatıda Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
12.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:53
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Artvin'in Hopa ilçesinde çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sundura Mahallesi'nde evinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısına güneş panellerini kontrol etmek için çıkan İshak Şeremet, ayağı kayınca kenara kadar sürüklendi.

Yağmur giderine tutunan Şeremet, son anda düşmekten kurtuldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımıyla Şeremet'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Şeremet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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