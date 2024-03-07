Artvin\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103\'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Yöreye özgü folklorik kıyafet giyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.
Artvin halkının 43 yıl düşman esaretinde kalmasına rağmen kültürünü, milliyetini ve diğer değerlerini canı pahasına koruduğunu belirten Elçin, bu direncin karşılığında 7 Mart 1921'de de özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın da katıldığı tören, kentin sembolik anahtarının Elçin'e teslim edilmesi, kurtuluş mücadelesinin canlandırılması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
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