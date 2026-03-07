Artvin\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar, Garnizon Şehitliği'nden Milli İrade Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını birlik, beraberlik, barış, huzur ve mutluluk içinde kutlamanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Artvin'in tarihiyle ilgili bilgi veren Erdem, "7 Mart 1921'de kazanılan zafer, hiç şüphesiz ki milletimizin kararlılığını gösteren ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Kurtuluşumuzu kutlarken başta ulusumuzun kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve Artvinlileri daha ileriye taşımaktır." dedi.

Kurtuluş mücadelesinin konu edildiği tiyatro oyunu sahnelenen törende, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, kentin sembolik anahtarı Belediye Başkanı Erdem'e teslim edildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği program, geçit töreniyle sona erdi.