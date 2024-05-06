Artvin Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında, sorumluluk bölgelerindeki yerleşim alanlarını karış karış gezen jandarma personelinin, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) vatandaşlara anlattığı belirtildi.
Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünü ziyaret eden jandarma ekiplerinin, köylülere "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirmede bulunduğu aktarılan paylaşımda, jandarma ekiplerinin her türlü şiddete karşı mücadelelerine yılmadan, yorulmadan kararlılıkla devam edeceği kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Artvin Jandarması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?