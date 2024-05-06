Artvin Jandarması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
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Artvin Jandarması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor

Artvin Jandarması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor

Artvin Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapan jandarma personeli, Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünde köylülere 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla bilgilendirme yapmıştır. Jandarma ekipleri, her türlü şiddete karşı mücadelelerine kararlılıkla devam edecektir.

06.05.2024 13:28
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Artvin Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında, sorumluluk bölgelerindeki yerleşim alanlarını karış karış gezen jandarma personelinin, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) vatandaşlara anlattığı belirtildi.

Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünü ziyaret eden jandarma ekiplerinin, köylülere "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirmede bulunduğu aktarılan paylaşımda, jandarma ekiplerinin her türlü şiddete karşı mücadelelerine yılmadan, yorulmadan kararlılıkla devam edeceği kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Jandarması Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

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