Artvin Kemalpaşa'da 288 öğrenci, Atatürk'ü 09.05 ve 88. yıl figürleriyle andı - Son Dakika
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Artvin Kemalpaşa'da 288 öğrenci, Atatürk'ü 09.05 ve 88. yıl figürleriyle andı

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 288 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde hazırladıkları koreografiyle Atatürk'ü andı. Öğrenciler, 09.05'i ve vefatının 88. yılını simgeleyen figürler oluşturup Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir grup öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında, hazırladıkları koreografiyle andı.

Kemalpaşa Ortaokulu ve Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ortak etkinlik düzenlendi.

Bir araya gelen 288 öğrenci, hazırladıkları koreografiyle Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'i ve vefatının 88. yılını simgeleyen figürler oluşturdu.

Öğrenciler, koreografi sırasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açtı.

Kaynak: AA
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