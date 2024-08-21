Artvin Şavşat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

21.08.2024 19:09
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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çukur köyünde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 ahşap ev ve eklentilerine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da soğutma çalışması sürdürülen bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Vali Ünsal, "Çok şükür can kaybı ve yaralı olmaması bizim için sevindirici. Yangın, seferber edilen tüm imkanlarımızla söndürüldü. Burada mağdur olan ailelerle ilgili onların bir an önce evlerine kavuşmalar için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Artvin Şavşat\'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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