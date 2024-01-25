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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli çocuğu ve ailesini kabul etti - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli çocuğu ve ailesini kabul etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde yaşayan 16 yaşındaki özel gereksinimli Salih Çolak ve ailesini makamında ağırladı. Vali Ünsal, Salih ve ailesiyle sohbet ederek onlara hediye verdi. Vali Ünsal, devlet olarak özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve destekçisi olduklarını belirtti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli çocuğu ve ailesini kabul etti
25.01.2024 - 10:08,
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, özel gereksinimli 16 yaşındaki Salih Çolak ve ailesini makamında kabul etti.

Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde yaşayan 16 yaşındaki Çolak ve ailesi, Vali Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Çolak ve ailesiyle bir süre sohbet eden Ünsal, Salih'e hediye verdi.

Vali Ünsal, "Salih ve ailesinin yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel. Unutmamamız gereken, sevginin tüm engelleri aştığıdır. Devlet olarak her zaman ve her koşulda özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız, ailelerinin destekçisiyiz." dedi.

Kaynak: AA
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Artvin Valiliği, Salih Çolak, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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