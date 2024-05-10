Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Soner Ateşsaçan'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Soner Ateşsaçan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Soner Ateşsaçan\'ın Ailesini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile şehit Soner Ateşsaçan'ın ailesini ziyaret etti. Ünsal, ailenin yanında olmanın önemine vurgu yaparak, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Ziyarette, şehitler için dua edildi.

10.05.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2011'de Hakkari'de şehit olan Soner Ateşsaçan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Ünsal, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile şehidin annesi Henife ve babası Mehmet Ateşsaçan'a, Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyündeki evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Ateşsaçan çiftine tekrar taziyelerini ileten Ünsal, "Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz aziz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

Ziyarette, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Soner Ateşsaçan'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:41 Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti
10:40 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
10:37 Ali Koç’un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu Ali Koç'un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Soner Ateşsaçan'ın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement