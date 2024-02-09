Artvin Valisi Cengiz Ünsal, taşkın ve heyelan bölgelerinde inceleme yaptı - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, taşkın ve heyelan bölgelerinde inceleme yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, taşkın ve heyelan bölgelerinde inceleme yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaparak, vatandaşların taleplerini dinledi. Vali Ünsal, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli amaç olduğunu belirtti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile alınan tedbirler görüşüldü.

09.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:13
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde üç gün önce meydana gelen taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünsal, beraberindeki AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile ilçede taşkın ve heyelanlardan etkilenen Gündoğdu, Aksu ve Küçükköy mahallelerinde ilgililerden teknik bilgi aldı, vatandaşın taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ünsal, süreçten etkilenenlerin mağdur edilmeyeceğini, bunun için de devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Öncelikli amaçlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Ünsal, Valilik koordinesinde AFAD ve diğer ilgili kurumların çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Ünsal, süreçten etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan Vali Ünsal başkanlığında Borçka Kaymakamlığında, İlçe Kriz Masası Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, taşkın ve heyelanların neden olduğu hasar tespiti, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile alınan tedbirler görüşüldü.

Kaynak: AA

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