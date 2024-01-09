ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşım kapanan yol için geçici yol inşa edildi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde 2 yıl önce yaşanan heyelanlarda ulaşıma kapanan yol için farklı güzergahtan 3 metre genişliğinde, geçici yol inşa edildi. Büyük araçların, dar yoldan geçemediğini, olası acil durumda otomobilleriyle taşıdıkları hastalarını, ana yolda ambulansa aktarmak durumunda kaldıklarını söyleyen köylüler, eski yollarının kaya düşmesi riskinden arındırılmasını istedi. Köylülerden Ahmet Özdemir, Arabayla geçerken birimiz sağ, diğerimiz sol tarafı kolluyor. 'Taş düşecek' diye korkuyoruz dedi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Esenkaya köyünde, 2022 Nisan ayında sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı taş ve kaya parçalarının aktığı köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekiplerce iş makineleriyle temizlenen ancak yaşanan 2'nci heyelanla yeniden ulaşıma kapanan yol için köye alternatif yeni yol yapılması kararı alındı. Kaya düşme riskinin sürdüğü sarp ve virajlı bölgeye, farklı güzergahtan 3 metre genişliğinde, 700 metrelik geçici yol inşa edildi. Ağır tonajlı araçların, dar olan yolu kullanamadığını, olası acil durumda kendi otomobilleriyle taşıdıkları hastalarını, ana yolda ambulansa aktarmak durumunda kaldıklarını söyleyen köylüler, eski yollarının kaya düşmesi riskinden arındırılarak, yeniden ulaşıma açılmasını istedi. Son günlerde kentte artan heyelanlar kaynaklı endişe içinde yolculuk yapan köylüler, ilçede yatırım programına alınan eski yollarının yenilenmesini bekliyor.

'KORKU ALTINDAYIZ'

Köy imamı Abdürrahim Koç, korku yaşadıklarını söyleyerek Görev yaptığım süre içerisinde şu an kapalı olan yolu sürekli kullanıyorduk. Burası sürekli tehlike arz eden bir yoldu. Öğrencilerimizi, 40 kere düşünüp, sonra okula gönderiyoruz. Bazen çocuklarımızı okula gönderemediğimiz günler oluyordu. O günlerde gelip burada velilerle beraber taş temizliyorduk. Sürekli korku altındayız diye konuştu.

'KÖYDE EVİMİ TAŞIYAMADIM'

Yolda kontrollü yolculuk yaptıklarını belirten köylülerden Ahmet Özdemir, Yol kapalı olduğundan köyde evimi taşıyamadım. Yolun açılmasını 3 gün bekledim. Yeni yoldan servis arabası çıkmadığından çocuklarımızı okula gönderemedik. Buradan araba ile geçerken birimiz sağ, diğerimiz sol tarafı kolluyor. 'Taş düşecek' diye korkuyoruz Yoldan her geçtiğimizde taş temizliyoruz dedi.

'TEHLİKE ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE'

Yamaçlarda önlem alınmasını isteyen Hüseyin Yılmaz, Bu yolda tehlike çok yüksek seviyede. Bu tehlikeyi ne şekilde bertaraf edeceklerine yetkililer karar verecek. Artvin'de örgü tel sistemi ile taşların yola düşmesi engelleniyor. Burada tel olmazsa serpme beton sistemi yapmasını istiyoruz dedi.

'BURADA EV YANDI İTFAİYE ÇIKAMADI'

İnşaat malzemelerini taşıyamadığı için köyüne ev yaptıramadığını anlatan Muhittin Dönmez ise Ev yapmak istedim ancak buraya ambulans çıkmıyor, kırıcı aleti, inşaat malzemelerini nasıl çıkarayım Biz de vazgeçtik. Burada ev yandı itfaiye çıkamadı. Öyle virajlar var ki küçük araçla ileri geri yaparak ancak dönebiliyorsun ifadelerini kullandı.