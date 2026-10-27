Aşağı Saksonya'da aracın kalabalığa kasıtlı sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aşağı Saksonya'da aracın kalabalığa kasıtlı sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir aracın kalabalığa kasıtlı sürülmesi sonucu en az 4 kişi yaralandı. Hannover polisi, aracı durdurmak için ateş açıldığını ve yaya kaçan şüphelilerin yakalanamadığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinin Neustadt am Rübenberge kentinde bir aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Hannover polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre Hannover kenti yakınlarındaki Neustadt am Rübenberge'de dün gece bir araç kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürüldü.

Olay yerinin yakınlarında trafik kontrolü yapan polis memurları, aracı durdurmak için otomobile ateş açtı.

Aracın içinde bulunan ve sayısı henüz belli olmayan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı. Şüphelileri yakalamak için başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Polis sözcüsü, olayda bazıları ağır olmak üzere "4 ila 5 kişinin yaralandığını", yaralıların tam sayısının henüz belli olmadığını söyledi.

Sözcü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Şüphelilerin, söz konusu kalabalığı rastgele değil, muhtemelen özellikle hedef aldığını belirten sözcü, olaya karışanların birbirlerini tanıdığının değerlendirildiğini ifade etti.

Olay yerinde delil toplama çalışmaları devam ederken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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