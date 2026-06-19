Asansör Boşluğuna Düşen İnekler Kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna 2 ineğin düştüğünü görenler, durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bingöl AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan 2 inek, sahibine teslim edildi.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/GENÇ (Bingöl),
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