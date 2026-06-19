Asansör Boşluğuna Düşen İnekler Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.
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