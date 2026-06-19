Asansör Boşluğuna Düşen İnekler Kurtarıldı - Son Dakika
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Asansör Boşluğuna Düşen İnekler Kurtarıldı

Asansör Boşluğuna Düşen İnekler Kurtarıldı
19.06.2026 20:01
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Bingöl'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerce kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, İnşaat, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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