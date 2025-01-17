Asansör Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan asansör şirketi yetkilisi R.K. ile bina sorumlusu Ö.İ, müşteki anne Sefa Avvaf ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.K, asansörün tüm bakımlarının eksiksiz olarak yapıldığını öne sürerek, "Bakım sırasında biz tüm önlemleri alıyoruz. Her katta 12 yaşından küçük olanların tek başına asansöre binemeyeceği yönünde asansörlerde levhalarımız vardır. Yani dışarıdan birisinin binmesi mümkün değildir. Çocuk ya akbil temin etti ya da birisi verdi. 40 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir olay ilk defa başımıza geldi. Bunun için çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Bina sorumlusu sanık Ö.İ. ise asansörün bakımı konusunda sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek, "Ben üzerime düşen her şeyi yaptım. Hatta olay sonrası annenin maddi zararlarını kendi cebimden karşıladım. Olay sebebiyle çok üzgünüm." dedi.

Anne Sefa Avvaf, sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben olay tarihinden 5 ay önce bu tekstil atölyesinde işe başladım. İş yerindeki asansörler akbil sistemi ile çalışır. O gün de asansörle yukarı çıkmak istedik. Yetkili kişi gelip akbili bastı. Ancak asansör 1. katta takılı kaldı. Oğlum da 'Ben gider tekrar akbili getiririm.' dedi ve yukarı çıktı. Daha sonra 'anne' diye bir çığlık duydum ve oğluma bir şey olduğunu anladım. Diğer kişiler gidip baktığında oğlumun asansör ile duvar arasında sıkıştığını görmüşler. Ben oğlumu o halde görmedim. Olaydan sonra da iş yeri sahipleri maddi olarak bana destek oldu. Sanıklardan şikayetçi değilim."

Hakim, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Sefa Avvaf'ın 11 yaşındaki oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, 11 Haziran 2024'te iş yerinde bilinmeyen nedenle asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Davanın iddianamesinde, asansör şirketi yetkilisi R.K. ile bina sorumlusu Ö.İ'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapsi talep ediliyor.