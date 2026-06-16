Asansör Kazasında 6 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasındaki yük asansörüne 6 çalışanın binmesi sonucu halatlar koptu.
Asansör, ikinci kattan yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan S.Ö. (29), Ö.Ö. (23), M.E.Ö. (19), Y.İ.T. (17), İ.E.A. (31) ve Y.Y. (31) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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