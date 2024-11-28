Asansörde Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de çalıştığı fabrikada asansör ile duvar arasına sıkışan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında A.H. isimli yabancı uyruklu işçi, binmek istediği asansörün kayması üzerine duvar ile asansör arasına sıkıştı.
Fabrika çalışanlarının müdahalesiyle kurtarılan işçi, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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