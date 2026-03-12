Asarcık\'ta İstiklal Marşı Töreni

Samsun'un Asarcık ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
