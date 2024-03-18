Asarcıklı öğrenciler Çanakkale\'de şehitlikleri gezdi

Samsun'un Asarcık ilçesinden Çanakkale'ye giden öğrenciler, şehitlikleri gezdi.
Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği'nden (SAMUKAD) yapılan açıklamaya göre, SAMUKAD tarafından düzenlenen gezi ile Çanakkale'ye giden 40 öğrenci, uzman rehberler eşliğinde Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Conkbayırı'nı görme imkanı buldu.
Rehberlerin anlattıklarını dikkatle dinleyen öğrenciler, daha sonra Mecidiye Tabyaları'nda Seyit Onbaşı'nın 214 kilogramlık mermiyi sırtına alarak namluya sürmesi ve düşman gemisinin vurulmasıyla savaşın dönüm noktasının yaşandığı anı anlatan tiyatro gösterisini izledi.
Geziye katılan 8. sınıf öğrencisi Necip Poyraz, Çanakkale'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
Şehitlikte olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Poyraz, şöyle devam etti:
"Burada dedelerimizin ne kadar büyük zorluklarla savaşıp bize bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Rehberlerimiz bize dedelerimizin cesaretlerini anlattı. Başkaları olsa onların yaptığını yapamazdı. Ben daha önce hiç Çanakkale'ye gelmemiştim. Burada Ulu Önder Atatürk'ün ve kahraman şehitlerimizin savaştığı mekanları ve kahramanlıklarını yerine görerek öğrendik."
Klavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ozan Işın ise, "Ben Çanakkale savaşlarını hep kitaplardan okudum, televizyonlardan gördüm. Atalarımızın Çanakkale'de yapmış olduğu kahramanlıkları yerinde gördüm. Şehitlikte çok duygusal anlar yaşadım." ifadelerini kullandı.
SAMUKAD Başkanı Burcu Keskin ise, Asarcık ilçesinde okuyan ve Çanakkale şehitliklerini görmemiş başaralı öğrencilerin milli şuurunu güçlendirmek için geziyi organize ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çanakkale'de yaşanan dramı ve kahramanlık ruhunu öğrencilerimizin hissetmesi ve o havayı yaşamasını istedik. Her santiminde bir şehit yatan, her zerresi şehit kanıyla sulanmış, şanlı bir yerdir Çanakkale. Görebildiğimiz her yerde onların yaşadıkları yazılmaktadır. 253 bin şehit verdiğimiz, büyük bir destanla Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Savaşları'nı gençlerimizin de özümsemesi, Çanakkale ruhunu anlaması için bu geziyi planladık."
Öğrencilerin tarihe yolculuk yaptığını aktaran Keskin, geziye destek olan Asarcık Kaymakamlığına ve Asarcık Yerel Eylem Grubu'na teşekkür etti.
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