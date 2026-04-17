Üye Girişi
Son Dakika Logo

AŞAV Bingöl Şubesi için açılış programı düzenlendi

17.04.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şubesi düzenlenen programla açıldı.

AŞAV Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şubenin açılışı dolayısıyla Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla "AŞAV Vefa ve Kardeşlik Dayanışması Programı" gerçekleştirildi.

Programda konuşan AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, vakıflarının bir gönül hareketi ve kardeşlik köprüsü olduğunu belirtti.

Buradaki birlik ve beraberliğin geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirdiğini kaydeden Sözen, "Açılışımıza katılan, destek sunan, programımıza katılamasa da dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olduğunu canıgönülden hissettiğimiz bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıkan saygıdeğer Bingöl halkına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AŞAV Bingöl Şube Başkanı Naim Tan da vefanın, minnetin ve kardeşliğin en anlamlı haliyle bir arada olduklarını dile getirdi.

Bu toprakların hikayelerinin en onurlu sahiplerinin şehitler olduğunu vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"AŞAV olarak bizler; sizlere sahip çıkmayı bir sorumluluk değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Çünkü vefa, unutmamaktır. Vefa, zor zamanlarda yanında olmaktır. Vefa, kardeşliğin en samimi halidir. Vefa, zor zamanlarda omuz omuza durabilmektir. AŞAV olarak yalnızca bugün değil, her zaman sizlerin yanında olmayı bir görev değil, bir gönül borcu olarak görüyoruz. Vefa, bizim kültürümüzün temel taşlarından biridir. Kardeşlik ise bizi biz yapan en güçlü bağdır. Şehitlerimiz, bu toprakların ebedi bekçileri; gazilerimiz ise bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir. Onların gösterdiği cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi, milletimizin hafızasında daima en yüce yerde kalacaktır."

Programa Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bingöl, Güncel, Son Dakika

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:43:05. #7.12#
SON DAKİKA: AŞAV Bingöl Şubesi için açılış programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.