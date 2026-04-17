AŞAV Bingöl Şubesi için açılış programı düzenlendi

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şubesi düzenlenen programla açıldı.

AŞAV Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şubenin açılışı dolayısıyla Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla "AŞAV Vefa ve Kardeşlik Dayanışması Programı" gerçekleştirildi.

Programda konuşan AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, vakıflarının bir gönül hareketi ve kardeşlik köprüsü olduğunu belirtti.

Buradaki birlik ve beraberliğin geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirdiğini kaydeden Sözen, "Açılışımıza katılan, destek sunan, programımıza katılamasa da dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olduğunu canıgönülden hissettiğimiz bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıkan saygıdeğer Bingöl halkına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AŞAV Bingöl Şube Başkanı Naim Tan da vefanın, minnetin ve kardeşliğin en anlamlı haliyle bir arada olduklarını dile getirdi.

Bu toprakların hikayelerinin en onurlu sahiplerinin şehitler olduğunu vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"AŞAV olarak bizler; sizlere sahip çıkmayı bir sorumluluk değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Çünkü vefa, unutmamaktır. Vefa, zor zamanlarda yanında olmaktır. Vefa, kardeşliğin en samimi halidir. Vefa, zor zamanlarda omuz omuza durabilmektir. AŞAV olarak yalnızca bugün değil, her zaman sizlerin yanında olmayı bir görev değil, bir gönül borcu olarak görüyoruz. Vefa, bizim kültürümüzün temel taşlarından biridir. Kardeşlik ise bizi biz yapan en güçlü bağdır. Şehitlerimiz, bu toprakların ebedi bekçileri; gazilerimiz ise bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir. Onların gösterdiği cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi, milletimizin hafızasında daima en yüce yerde kalacaktır."

Programa Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.