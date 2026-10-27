Asayiş ihbarları e-Devlet'ten izlenecek, altyapı entegrasyonu yürütülecek - Son Dakika
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Asayiş ihbarları e-Devlet'ten izlenecek, altyapı entegrasyonu yürütülecek

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Asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden takibi için altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek. İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki çalışmaya Adalet, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, asayiş suçlarına ilişkin ihbar başvurularının e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığının sorumluluğundaki çalışmada, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yapacak.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden ihbar başvurularının takibine yönelik altyapı entegrasyon çalışmaları yürütülecek.

Öte yandan, programda, suça yönelik bildirim ve ihbar sisteminin geliştirilmesi ile suçun önlenmesine yönelik halk katılımının teşvik edilmesine ilişkin planlamalara da yer verildi.

Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında, vatandaşların suç ve suçluyla mücadeleye aktif katılımını sağlamak ve suç ihbarlarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımına yönelik yapılacak çalışmalarla 3 milyon 250 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik internet ihbarlarının "ihbar.ng112.gov.tr" üzerinden alınması sağlanacak.

Kaynak: AA
TeknolojiE-DevletMaliyeAsayişGüncelSon Dakika

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