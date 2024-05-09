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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) akademisyen ve öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan ve İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan grup, rektörlük binası önünde toplandı.

Burada bir konuşma yapan öğrenci Yusuf Hamza Yanardağ, insanlığın gözleri önünde İsrail'in Filistin'e karşı açıkça soykırım suçunu işlediğini söyledi.

Üniversite olarak bunu en sert şekilde kınadıklarını belirten Yanardağ, "Binlerce masum bebek, kadın ve tedaviye muhtaç hastayı sistematik ve bilinçli bir şekilde katleden bir yapının artık hiçbir insanlık değeri ile ilişkisi kalmamış demektir." diye konuştu.

Saldırıların en yakın zamanda bitmesini temenni ettiklerini ifade eden Yanardağ, şunları kaydetti:

"Bizler burada bugün hakikat ile olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmek ve ona bağlılığımızı ilan etmek adına toplanmış bulunmaktayız. Zira üniversiteler varlıklarını hakikat ile kurdukları ilişki sonucunda oluşan meşruiyete borçludurlar. Filistin'de yaşanan insanlığa karşı suçlara sessiz kalan hiçbir kurum kendisini bilim, ilim ya da hakikat ile ilişkilendiremez."