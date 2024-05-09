ASBÜ Akademisyen ve Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ASBÜ Akademisyen ve Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

ASBÜ Akademisyen ve Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla rektörlük binası önünde toplandı. Grup, İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Konuşmalarda, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği soykırım suçu kınandı ve saldırıların en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.

09.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) akademisyen ve öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan ve İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan grup, rektörlük binası önünde toplandı.

Burada bir konuşma yapan öğrenci Yusuf Hamza Yanardağ, insanlığın gözleri önünde İsrail'in Filistin'e karşı açıkça soykırım suçunu işlediğini söyledi.

Üniversite olarak bunu en sert şekilde kınadıklarını belirten Yanardağ, "Binlerce masum bebek, kadın ve tedaviye muhtaç hastayı sistematik ve bilinçli bir şekilde katleden bir yapının artık hiçbir insanlık değeri ile ilişkisi kalmamış demektir." diye konuştu.

Saldırıların en yakın zamanda bitmesini temenni ettiklerini ifade eden Yanardağ, şunları kaydetti:

"Bizler burada bugün hakikat ile olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmek ve ona bağlılığımızı ilan etmek adına toplanmış bulunmaktayız. Zira üniversiteler varlıklarını hakikat ile kurdukları ilişki sonucunda oluşan meşruiyete borçludurlar. Filistin'de yaşanan insanlığa karşı suçlara sessiz kalan hiçbir kurum kendisini bilim, ilim ya da hakikat ile ilişkilendiremez."

Kaynak: AA

Filistin, Rektör, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASBÜ Akademisyen ve Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Türkiye İsrail’e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama Türkiye İsrail'e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: ASBÜ Akademisyen ve Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement