ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu

22.07.2026 11:04
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Filipinler'deki ASEAN toplantısında ekonomi, güvenlik ve işbirliği konularında önemli mesajlar verildi.

Filipinler'de düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında üye ülkeler ve ASEAN'ın diyalog ortakları ekonomi, ticaret, tedarik zinciri güvenliği gibi konularda işbirliğinin artırılması mesajları verdi.

Filipinler'in başkenti Manila'da 20-24 Temmuz'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

Antara ajansının haberine göre toplantıya katılan Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, bölgesel istikrarı artırırken insanlar için somut faydaları olacak kalkınmayı sağlayarak ASEAN'ın güvenilirliğinin korunması çağrısı yaptı.

Sugiono, üye ülkeler kurallara uyarken bölgesel barışın sağlanmasının ASEAN'ın "ilk testi" olduğunu belirterek, Endonezya'nın, uluslararası hukuk temelinde Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde tamamlanmasını istediğini söyledi.

Bölgede çatışma ya da acil durum gibi hallerde sivillerin korunmasını sağlamak amacıyla ASEAN konsolosluk işleri forumu kurulmasını teklif eden Sugiono, krizlere yanıt verilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi ihtiyaçlara odaklı işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

ASEAN ve Hindistan ilişkileri

Filipinler Dışişleri Bakanı Theresa Lazaro, toplantıda ASEAN-Hindistan ilişkilerinin derinleştiğini belirterek, denizde işbirliğiyle ticaret, mavi ekonomi, turizm gibi alanlarda fırsatları artırmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, küresel tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği, sağlık güvenliği gibi konularda artan baskılara dikkati çekerek, bunların, daha yakın bir uluslararası koordinasyon gerektirdiğini vurguladı.

Jaishankar, deniz işleri başta olmak üzere uluslararası hukuka uymanın önemli olduğunu belirterek, küresel belirsizliklere rağmen ASEAN ile Hindistan'ın ortak zorlukları ele alma yollarına odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Kanada'dan işbirliğini artırma mesajı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede artan jeopolitik rekabet ve çatışmaların ASEAN'ın rolünün önemini artırdığını söyledi.

ASEAN ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğini vurgulayan Anand, ASEAN-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması yönünde müzakereler yapıldığını ve bu yıl tamamlamayı umduklarını dile getirdi.

Anand, ASEAN ile deniz güvenliği, siber güvenlik, nükleer tehditler gibi konularda da işbirliğini genişletmeye devam edeceklerine işaret etti.

Kaynak: AA

Filipinler, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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