ASELSAN 50. Yıl Dönümünü Gururla Kutladı

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ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN), kuruluşunun 50'nci yıl dönümünü 'Havada, karada, denizde; görünenin ötesinde 50 gurur yılı' notuyla paylaştığı video ile kutladı.

ASELSAN, kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. 'Havada, karada, denizde; görünenin ötesinde 50 gurur yılı' notuyla paylaşılan videoda, ASELSAN'ın geliştirdiği savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) verilen destek anlatıldı. Türk askerinin yer aldığı ve Komando Andı'nın okuduğu videonun sonunda, 'Her zaman ve her yerde Türk ordusunun yanındayız' mesajı verildi.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ ANKARA,