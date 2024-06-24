ASELSAN, NATO Tatbikatında Türkiye'nin Hava Savunma Sistemlerini Entegre Etti - Son Dakika
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ASELSAN, NATO Tatbikatında Türkiye'nin Hava Savunma Sistemlerini Entegre Etti

ASELSAN, NATO Tatbikatında Türkiye\'nin Hava Savunma Sistemlerini Entegre Etti

ASELSAN, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ürünleri ile tatbikata katılım sağladı ve HAKİM-ADOC/T üzerinden NATO sistemleri ile başarılı bir şekilde entegre çalıştı. Tatbikatta KMS ZIPKIN atışı da başarıyla gerçekleştirildi.

24.06.2024 16:37
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ASELSAN sistemleri, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştirdiği ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, NATO'nun en önemli ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikata, aktif olarak kullandığı ASELSAN ürünleri Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T), Ateş İdare Cihazı (KORKUT 130/35), Kaideye Monteli Stinger (KMS ZIPKIN) ve MANPADS Tim Teçhizatı sistemleri ile katılım sağladı.

Romanya'da gerçekleşen tatbikatta, ASELSAN hava savunma komuta kontrol ve silah sistemleri, NATO ülkelerinde bulunan diğer sistemler ile ortak bölgede konuşlanarak Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T) üzerinden Almanya, Macaristan ve Portekiz sistemleri ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimi sağlayarak tatbikat boyunca başarılı bir şekilde NATO sistemleri ile tam entegre çalıştı.

Açıklamada, "HAKİM-ADOC/T taktik data link üzerinden üst komuta kontrol unsurları olan NATO sistemlerine bağlanarak KORKUT 130/35, KMS ZIPKIN ve MANPADS ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimini başarılı bir şekilde sağlandı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri ekipleri tarafından KMS ZIPKIN atışı da başarı ile gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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