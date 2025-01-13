ASFAT'ın 7. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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ASFAT'ın 7. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

ASFAT, savunma sanayisinde önemli bir ortak olarak 7. yılını kutladı; hedef ve projeleri paylaşıldı.

13.01.2025 16:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan ASFAT'ın 7'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

TOBB Konferans Salonu'ndaki programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet katıldı.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, 7'nci kuruluş yıl dönümü kutlanan ASFAT'ın savunma sanayisinde önemli bir çözüm ortağı olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan sanayileşmeye kadar yürüttüğü tüm faaliyetlerle TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini aktaran Görgün, "Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sadece TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Farklı coğrafyalarda yer alan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında gösterdiği gelişime işaret eden Görgün, "Ülkemiz savunma sanayi alanında artık bir pazar değil. Yerli imkanlarla ürettiğimiz teknolojiler artık oyun değiştirici silah, sistem ve ürünler olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.

Görgün, savunma sanayisinin ihracat rakamlarına bakıldığında en çok ve en hızlı büyüyen ikinci sektör olduğunu belirterek, "Son iki yılda savunma sanayisi şirketlerimizin imzaladığı sözleşme miktarı 20 milyar dolar oldu." diye konuştu.

Üretilen her bir platformun, mühimmatın birim karşılığının 1'e 5 olduğunun altını çizen Görgün, "Şirketlerimizin sağlıklı bir sistemi olmasaydı ve aynı sistemleri yurt dışından alıyor olsaydık bunun ülkemize maliyeti 70 milyar dolacaktı. Yerli üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Projelerimiz, gelecekteki büyük hedeflerimizin habercisidir"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de ASFAT'ın savunma sanayisinin köklü mirasını geleceğe taşıyan bir yapı olduğu söyledi.

Heybet, ASFAT'ın Türkiye'nin savunma alanında ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda uluslararası arenada Türk savunma sanayisinin itibarını yükselten bir güç unsuru olduğunu ifade etti.

ASFAT'ın başarılarının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Heybet, "Bugün üzerinde gururla konuştuğumuz projelerimiz, gelecekteki büyük hedeflerimizin habercisidir. Türkiye Yüzyılı kapsamında savunma sanayi projeleri önümüzdeki dönemde odaklanacağımız alanlar arasında yer alacak." dedi.

"Şirketimizin 2024'teki yıllık cirosu 1,1 milyar dolara yükseldi"

ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş ise 2018'te Pakistan MİLGEM projesiyle kurulan ASFAT'ın, her geçen gün yeni projelerle güçlenerek devam ettiğini bildirdi.

Karataş, ASFAT'ın, Bakanlık bünyesinde 27 askeri fabrika ve 10 tersanenin nitelikli ürün ve tecrübeli iş gücünü kullanarak başta TSK olmak üzere dost ve kardeş ülkeler için çözümler sunduğunu kaydetti.

Milli ekonomi için birçok proje yürüttüklerini aktaran Karataş, "7 yılda birçok projeyi başarıyla tamamlayan şirketimizin 2024'te yıllık cirosu 1,1 milyar dolara yükseldi. TSK'nın ürün ve ihtiyaçlarının karşılanmasında oynadığımız stratejik rolün yanı sıra yürüttüğümüz ihracat projeleri de ASFAT'ın önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ASFAT'ın 7'nci yıl dönümü için gönderdiği mesaj da okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASFAT'ın 7. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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