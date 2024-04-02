ASFED Havza İlçe Temsilciliği İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Kolileri Dağıttı

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza İlçe Temsilciği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.
Ramazan ayı içerisinde 50 adet yardım kolisi ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olan ASFED Havza Temsilciliği tarafından ikinci 50 adet yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.
ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya, ilçe temsilciliğin kurulmasının ardında kısa bir süre geçtiğini belirterek, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın öne çıktığı mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsun katkı sunabilmek adına hazırlamış olduğumuz yardım kolilerimizin ikinci bölümünü de muhtarlarımıza teslim ederek ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderdik." dedi.
Yardım faaliyetinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, "Öncelikle yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen muhtarlarımız olmak üzere, bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah gücümüz yettiğince yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.
Yardım kolilerini teslim alan Havza Muhtarları Derneği Bakanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin Kaya ise "ASFED Havza İlçe Başkanımız ve ekibine ihtiyaç sahibi ailelerimiz adına ve ailelerimizin ihtiyaçlarına karşı gösterdikleri hassasiyetleri için derneğim ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yeni oluşturulan ASFED İlçe Başkanlığımızın ilçemize hayırlı olmasını, İlçe Başkanı Sayın Aydın Kaya'ya ise başarılar dilerim." diye konuştu.
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