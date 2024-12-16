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Asgari Ücret İkinci Toplantıda Belirlenecek

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücreti için ikinci kez toplandı.

16.12.2024 15:46
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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da toplandı. Toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve işçi kesimi adına TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, ekonomik göstergeler, çalışanların yaşam standartları ve işverenlerin maliyetleri gibi konular değerlendirilecek. İlk toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, bugünkü toplantıda ise rakamların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA

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