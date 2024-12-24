Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Yapacak

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü kez bir araya geliyor.
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 20.30'da dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde görüşmelere başlanılacak.
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