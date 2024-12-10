Asgari Ücret Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Asgari Ücret Toplantısı Başladı

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücretin enflasyonla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

10.12.2024 19:03
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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının açılışında konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücretin, küresel konjonktürü ve günümüz gerçeklerini dikkate almayan polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Süreci en hızlı biçimde sonuçlandırarak ülke gündeminden çıkarmayı istiyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde başladı. Toplantının başlangıcında konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, şunları söyledi:

"Biz konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi süreci sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz.

Öncelikli olarak Orta Vadeli Program'ın temel amacı olan enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon sadece ekonomik istikrarı değil, tüm kesimlerin refahını etkileyen ana unsurlardan biri. Şu anda yaşadığımız enflasyonun ana sebepleri olan fiyatlama davranışlarına, beklentiler kaynaklı unsurlara, arz ve maliyet yönlü sorunların çözümüne öncelik vermeli; para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eşgüdümü sağlamalıyız.

"Önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek vermek olmalı"

Bu dönem her dönemden daha zor ancak önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek vermek olmalıdır. Biz de bu süreci en kolay şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız.

Biz de bu süreci en kolay şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışma arkadaşlarımızın refahını, işletmelerimizin rekabet gücünü ve istihdamı devam ettirme beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlamak bizim için de çok kıymetli. Bizler için çalışma hayatındaki uyum siyaset üstüdür. Bu anlamda asgari ücretin, küresel konjonktürü ve günümüz gerçeklerini dikkate almayan polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Süreci en hızlı biçimde sonuçlandırarak ülke gündeminden çıkarmayı istiyoruz.

Son olarak, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesinin, üretim, istihdam ve ihracat performansımızı korumak için kayda değer fayda sağlayacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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