Asgari Ücret Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asgari Ücret Toplantısı Tamamlandı

Geniş Video İzle

2025 asgari ücreti için ilk toplantı yapıldı, ikinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

10.12.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Önümüzdeki hafta pazartesi yapacağımız toplantıda bir ücret belirlenirse, biz de ona göre tavrımızı alırız. Gereken neyse de fikrimizi söyleriz. Temennimiz, oybirliğiyle bir asgari ücret tespit edilsin. Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada" dedi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacağını söyledi. "Bugün herhangi bir ücret talep edilmedi ve ücret de söylenmedi" diyen Ağar şöyle konuştu:

"Görüşlerimizi dile getirdik. Sayın Bakan konuştu. TÜRK-İŞ olarak biz konuştuk. İşveren vekili konuştu. Dolayısıyla yine bizim asgari ücretle çalışan komisyon üyelerimiz sıkıntılarını dile getirdi. İkinci toplantıyı ayın 16'sında saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bugün herhangi bir ücret talep edilmedi ve ücret de söylenmedi. Biz her yıl asgari ücreti görüşürken maalesef sürekli şerh koyuyoruz. Yani açıklanan asgari ücreti kabul etmiyoruz. Verilen ücretin kafi olmadığından dolayı, insanlarımız alım gücünün olmadığından dolayı hep muhalif oluyoruz. Geçmiş yıllarda biz bu hükümet döneminde 26 defa asgari ücret görüşmesi yapmışız. 26'sının 18'inde muhalif olmuşuz. Altısında oy birliğiyle imzalamışız. İkisinde ise hükümetle TÜRK-İŞ olarak biz imzalamışız. İnşallah bu sene üçüncüsü olur. İşveren de elbette ki muhalif olmasın. Temennimiz oy birliğiyle olsun. Hükümet, işçiyle birlikte olursa, işçinin adına TÜRK-İŞ ile birlikte olursa, asgari ücretin geçinebilecek, insan onuruna yakışabilecek bir ücret üzerinde mutabakata varılır ve imzalanır. Aksi halde bu insanların geçim şartları ortada.

"İnsanların yüzünü güldürecek bir tutarın tespit edilmesini bekliyorum"

İnsanlar geçmiş yıllarda asgari ücretle, daha 2016 yılında asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alırken bugün 3.3 çeyrek altın alabiliyor. Yedi çeyrek altın kaybolmuş. Neden? Çünkü her şey pahalılanmış ama ücretler yerinde saymış. Dolayısıyla bu dönemde asgari ücretin iyi tespit edilmesi lazım. Düşünerek tespit edilmesi lazım. İnsanlar ev kirasını verebilmeli. Mutfaktaki tenceresini kaynatabilmeli. Okula giden çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmeli. Yani bunlar geçmişte yapılıyordu, bu dönemde inşallah oy birliğiyle mutabakata varılır. Aksi halde insanların geçim şartlarına katkı sunulmazsa, muhalif olmak zorunda kalırız. Muhalif olmak da her şeye çözüm anlamına elbette ki gelmiyor. Sekiz milyon çalışan asgari ücretli arkadaşımız var. Bu sekiz milyonun aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. Makul ölçülerde bir ücret söylenirse biz varız. Aksi halde öngörülen, gerçekleşen enflasyon... Biz bunların hiçbirine katılmayız. Katılmıyoruz. İnsanların yüzünü güldürecek bir tutarın tespit edilmesini bekliyorum.

"Temennimiz, oybirliğiyle bir asgari ücret tespit edilsin"

Bugün marketlere gittiğiniz zaman maalesef alışveriş yapma imkanı olmamakta. Bir asgari ücretin bir yevmiyesi ile bir kilo et alamıyorsunuz. Çalışan insanlarımızın, üretim yapan insanlarımızın, ekonomiye katkı sunan insanların ücretlerinin düşünülmesi lazım. Geriye dönüp bir bakmak lazım. Bu insanlarımız asgari ücretle kıt kanaat da olsa geçinebiliyordu. Bırak geçinmeyi, kira veremez hale geldi. Bunları iyi düşünmek lazım. Bu ülkede yaşıyoruz sonuçta. Ülkemizi seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Bizi de sevsinler. Yüzümüz hep asık olmasın, tebessüm edelim. Dolayısıyla önümüzdeki hafta pazartesi yapacağımız toplantıda bir ücret belirlenirse, biz de ona göre tavrımızı alırız. Gereken neyse de fikrimizi söyleriz. Temennimiz, oybirliğiyle bir asgari ücret tespit edilsin.

"Bu yıl büyük ihtimalle üç defa toplantı yapılır"

Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz. Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz, para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada. Bununla ilgili bize rakamı para verenler söyleyecek. 'Biz şu ücreti veriyoruz. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz?' diyecekler. Kamuda zaten asgari ücretle çalışan yok. Kamuda çalışan insanlarımızın tamamı sendikalı, toplu iş sözleşmeli. Ama özel sektörde çalışanların tamamına yakını, 8 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Biz geçen dönem de söylemedik. Bu dönem de bizim ücret söylememiz doğru olmaz. Rakam söylemek en kolayı. Ama rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır diye söylemiyoruz. Biz ikinci toplantıda da rakamla gelmeyeceğiz. İkinci toplantıda da rakamı işveren tarafından veya hükümetten bekliyoruz. Rakamı söylesinler biz ona göre olumlu veya olumsuz görüşlerimizi sunarız. Ayın 16'sında ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimalle üçüncü toplantıda bitecek. Her yıl dört defa yapıyorduk. Bu yıl büyük ihtimalle üç defa toplantı yapılır. Bize rakam söylenir, ona göre biz de rakamları kamuoyuna aktarırız. Enflasyonun yükselmesine asgari ücret sebep değil. Asgari ücretle çalışan, hatta asgari ücretle çalışmayan işçiler de memurlar da olabilir. Maaşlarını aldıkları zaman ellerinde para kalıyor mu? Hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez. Temennimiz oybirliğiyle asgari ücret belirlensin."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 İsrail, Suriye’deki planlarını açık açık itiraf etti İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
07:54 Herkes Survivor’a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 21:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Toplantısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.